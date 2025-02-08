مصرع مسن في حريق شقة سكنية بالبدرشين

لقي مسن مصرعه اختناقًا بالدخان في حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق الذي خلف وراءه مصرع مسن مختنقا بالدخان جري الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.