الولايات المتحدة توافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بأكثر من 6.75 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لذخائر ومجموعات توجيه لإسرائيل بقيمة تقدر بما يصل إلى 6.75 مليار دولار.

وأضاف، أن "التسليم يتضمن تعديلات مختلفة على الصواريخ، فضلا عن الدعم الفني ومعدات الاختبار وتدريب الأفراد، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2028".

وقال البنتاجون في بيان له، إن أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل، وهو أمر بالغ الأهمية، وستتيح الصفقات المقترحة لإسرائيل تعزيز قدراتها الدفاعية وتحسين استعدادها لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

ومساء أمس الجمعة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك نحو 70% من الإسرائيليين يؤيدون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله.