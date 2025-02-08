باريس سان جيرمان يقسو على موناكو في قمة الدوري الفرنسي

قسى فريق باريس سان جيرمان على ضيفه موناكو برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب حديقة الأمراء، في قمة الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

أعلن نادي باريس سان جيرمان قبل مباراة الفريق أمام موناكو، تجديد عقد المدرب الإسباني لويس إنريكي حتى عام 2027، بالإضافة إلى تمديد عقود الثلاثي: المغربي أشرف حكيمي، والبرتغاليين نونو مينديش وفيتينيا إلى صيف 2029.

مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو

افتتح فيتينيا لاعب خط وسط باريس سان جيرمان التسجيل مبكرًا بهدف في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل دينيس زكريا لفريق موناكو في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، وضع خفيتشا كفاراتسخيليا الفريق الباريسي في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 54، قبل أن يسجل عثمان ديمبلي هدفين متتاليين في الدقيقتين 57 و90.

بتلك النتيجة، استمر باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، بينما تجمد رصيد موناكو عند 37 نقطة في المركز الثالث.