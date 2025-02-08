فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم وتمركزت في مناطق وأحياء داخل البلدة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اعتقل الاحتلال شابين من بلدة يعبد جنوب جنين من مدخل بلدة يعبد جنوب المدينة، بعد اقتحام البلدة.

وتشهد قرى وبلدات محافظة جنين اقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال، والتي ارتفعت وتيرتها منذ بدء العدوان الواسع على مدينة جنين ومخيمها منذ 18 يوما.

وأصيب أربعة مواطنين فلسطينيين من أسرة واحدة برضوض وجروح نتيجة اعتداء مستعمرين عليهم في قرية حوسان غرب بيت لحم، حيث هاجمت مجموعة من المستعمرين مزارعين أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة جبل "أبو سود"، ما أدى لإصابة أربعة اشقاء برضوض وجروح وهم إبراهيم ومحمد وأحمد وخليل شوشة، كما تم احتجاز أحدهم.