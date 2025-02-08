مانشستر يونايتد ينتزع بطاقة التأهل في كأس الاتحاد الإنجليزي من ليستر سيتي

تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق فوز صعب على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تقدم ليستر سيتي بهدف للا شيء في الشوط الأول عن طريق بوبي ريد في الدقيقة 42، مستغلًا خطأ دفاعيًا من مانشستر يونايتد.

مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

وفي الشوط الثاني، نجح البديل جوشوا زيركزي في تعديل النتيجة بهدف التعادل في الدقيقة 68، قبل أن ينقذ المدافع هاري ماجواير مانشستر يونايتد من مفاجأة توديع كأس الاتحاد الإنجليزي، مسجلًا هدف الفوز في الدقيقة 90+3.

بهذا الفوز، تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ليستر سيتي.