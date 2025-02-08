إعلام إسرائيلي: 70% من الإسرائيليين يؤيدون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله

قالت وسائل إعلام عبرية، أن هناك تقارير تشير إلى أن هناك نحو 70% من الإسرائيليين يؤيدون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أعلنت أسماء المعتقلين الذين سيتحررون اليوم السبت، ضمن الدفعة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت المؤسسات إن عدد المعتقلين الذين سيتحررون غدا 183 أسيرا، من بينهم 111 من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر 2023.

وفيما يتعلق بفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرتي لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، دعا نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها باستقلالية تامة.

وأكد حق أن المحكمة الجنائية الدولية تعد عنصرا أساسيا في مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب المنتشرة في العالم. وقال: "يجب السماح للمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها باستقلالية تامة".