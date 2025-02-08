نتائج اليوم الثاني من بطولة الجمهورية للجودو تحت 17 سنة

اختُتمت منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية للجودو تحت 17 سنة، والتي تُقام حاليًا داخل جامعة حلوان، بمشاركة واسعة من الأندية والمؤسسات الرياضية، وتستمر فعالياتها حتى 8 فبراير الجاري.

وأسفرت نتائج اليوم الثاني عن تتويج عدد من اللاعبين بالميداليات في الأوزان المختلفة، وجاءت كالتالي:

في وزن 66 كجم:

الميدالية الذهبية: يوسف خالد (نادي سبورتنج).

الميدالية الفضية: يوسف زكريا (نادي الشمس).

الميدالية البرونزية: عبد الله يحيى سيد (نادي الشمس).

الميدالية البرونزية: عمر عصام (نادي الزهور).



في وزن 73 كجم:

الميدالية الذهبية: أحمد بهاء الدين (نادي جمهورية شبين).

الميدالية الفضية: يوسف خالد (نادي الزمالك).

الميدالية البرونزية: أحمد محمد أحمد (نادي وادي دجلة).

الميدالية البرونزية: عمر هيثم سامي (نادي الفتح الرياضي).



في وزن 81 كجم:

الميدالية الذهبية: علي أشرف جمال (نادي الشمس).

الميدالية الفضية: عمر أحمد محمد (المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي).

الميدالية البرونزية: محمد هاني (نادي العبور).

الميدالية البرونزية: علي إبراهيم (نادي الشمس).

وتُعد هذه البطولة ثاني البطولات المحلية في الموسم الرياضي الحالي، تحت إشراف مجلس الإدارة الجديد للاتحاد المصري للجودو بقيادة الأستاذ محمد مطيع، الذي يسعى إلى تطوير مستوى اللعبة وتعزيز المنافسات المحلية.

وكانت بطولة الجمهورية للجودو لمرحلة العمومي "رجال – سيدات" قد أُقيمت في وقت سابق بصالة طلائع الجيش، وشهدت منافسات قوية بين أبرز اللاعبين على الساحة الوطنية.