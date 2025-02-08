«كولو مواني» ينقذ يوفنتوس من فخ كومو في الدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوس فوزًا قاتلًا أمام نظيره كومو بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب جوزيبي سينيجاليا، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق، بعدما افتتح المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني التسجيل في الدقيقة 34، بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة قوية داخل شباك كومو.

وأدرك أساني دياو التعادل لفريق كومو في الدقيقة 45+1، قبل أن تستمر نتيجة التعادل في الشوط الثاني حتى الرمق الأخير من المباراة.

كولو مواني يواصل التألق مع يوفنتوس

وعاد كولو مواني للتهديف مجددًا، ليخطف هدف فوز يوفنتوس في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، لينقذ اليوفي من فخ كومو.

تعاقد يوفنتوس مع كولو مواني في الميركاتو الشتوي المنقضي، قادمًا من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى يونيو 2025.

بذلك، واصل راندال كولو مواني التألق مع يوفنتوس، خلال مشاركته في 3 مباريات فقط، مسجلًا 5 أهداف في الدوري الإيطالي.

بتلك النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 43 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد كومو عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.