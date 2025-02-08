تقلبات جوية من السبت إلى الخميس| الأرصاد تحذر من 3 ظواهر خطيرة.. خبراء: حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تتطلب احتياطات خاصة.. ارتدوا الملابس الثقيلة واحذروا مخاطر التدفئة

تشهد البلاد خلال الأسبوع المقبل تقلبات جوية ملحوظة، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية حدوث عدة ظواهر من بينها الشبورة المائية، وسقوط الأمطار، ونشاط الرياح في بعض المناطق وتأتي هذه التغييرات في ظل استمرار الطقس البارد ليلًا، خاصة في الصباح الباكر، مع أجواء معتدلة نهارًا في أغلب أنحاء الجمهورية وفي هذا التقرير، نستعرض تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من السبت 10 فبراير حتى الخميس 15 فبراير، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأسبوع المقبل عدة ظواهر جوية، من بينها الشبورة المائية، وسقوط الأمطار، ونشاط الرياح وأوضحت الهيئة أن الطقس خلال النهار سيكون معتدلًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائلًا للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما يكون مائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد أما ليلًا، فسيكون شديد البرودة في جميع المحافظات، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

وبالنسبة ليوم السبت 10 فبراير، من المتوقع انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أما يوم الأحد 11 فبراير، فمن المتوقع أن تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

وفي منتصف الأسبوع، وبالتحديد يومي الأربعاء والخميس 14 و15 فبراير، من المنتظر استمرار تساقط الأمطار التي قد تكون متوسطة على فترات متقطعة كما حذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مما قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة في بعض المناطق.

وأوصت الهيئة بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية، وارتداء ملابس ثقيلة خلال الليل نظرًا للبرودة الشديدة، مع متابعة تحديثات الطقس لتجنب أي تأثيرات محتملة للأمطار والرياح.

تأثيرات الطقس على الحياة اليومية

وفي هذا السياق قال الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، تشهد العديد من المناطق انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مما يؤثر على الأنشطة اليومية وصحة الأفراد وتزداد برودة الجو خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما يجعل اتخاذ الاحتياطات اللازمة أمرًا ضروريًا لتجنب المشكلات الصحية والتأثيرات السلبية للبرد.

وتابع «قطب»، ترجع برودة الطقس في الفترة الأخيرة إلى عدة عوامل طبيعية ومناخية، أبرزها الكتل الهوائية الباردة القادمة من المناطق الشمالية، والتي تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في العديد من المناطق كما يساهم طول الليل خلال فصل الشتاء في فقدان سطح الأرض لحرارتها بسرعة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة بالإضافة إلى ذلك، فإن المناطق المرتفعة عن سطح البحر تكون أكثر عرضة لانخفاض درجات الحرارة وتكوّن الصقيع.

وطالب «قطب» من توخي الحذر، لأن البرودة الشديدة تؤثر على الصحة بشكل واضح، حيث تزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خاصة بين الأطفال وكبار السن كما قد تؤدي إلى تفاقم بعض المشكلات الصحية مثل آلام المفاصل وأمراض الجهاز التنفسي.

نصائح للتعامل مع الطقس البارد

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق وخبير الأرصاد الجوية، لمواجهة الطقس البارد، ينصح بارتداء الملابس الثقيلة والمناسبة، خاصة خلال ساعات الصباح والمساء حيث تكون درجات الحرارة في أدنى مستوياتها كما يفضل تناول المشروبات الدافئة التي تساعد في تدفئة الجسم وتعزيز المناعة بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام وسائل التدفئة بحذر لتجنب مخاطر الحرائق أو الاختناق الناتج عن التهوية غير الكافية كما يفضل متابعة نشرات الطقس لمعرفة التغيرات المناخية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة عند السفر أو العمل في أماكن مفتوحة.

وأضاف «عبد العال»، للحفاظ على درجة حرارة الجسم، من المهم تناول المشروبات الدافئة مثل الشاي، الزنجبيل، والحساء، حيث تساعد في تدفئة الجسم وتعزيز المناعة كما يُصح بتناول وجبات غنية بالسعرات الحرارية لأنها توفر طاقة إضافية تساعد في مقاومة البرد من الأفضل أيضًا تجنب البقاء في الخارج لفترات طويلة خلال الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة منخفضة للغاية.