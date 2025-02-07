بايرن ميونخ يسحق فيردر بريمن بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني

سحق فريق بايرن ميونخ على ضيفه فيردر بريمن بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من اللاعبين لهز الشباك، في ظل استحواذ كبير على الكرة من بايرن ميونخ.

أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن

وفي الشوط الثاني، افتتح الدولي الإنجليزي هاري كين التسجيل في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، بعدما ارتطمت كرة له في العارضة، قبل 10 دقائق من تسجيله الهدف الأول للبايرن.

وأكد ليروى ساني على فوز بايرن ميونخ بهدف ثان في الدقيقة 82، بتمريرة من زميله كونراد لايمر، قبل أن يعود كين مجددًا للتهديف في الدقيقة 90+7 من ركلة جزاء أيضًا.

بتلك النتيجة، استمر بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 54 نقطة، بينما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 30 نقطة في المركز الثامن.