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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: الولايات المتحدة ستقيم "علاقات" مع زعيم كوريا الشمالية

ترامب
ترامب
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كعادته فيما لا يمكن توقعه، وتصريحاته المفاجئة، التي تقلب الموزين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستقيم «علاقات» مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مشيرًا إلى أن علاقته الجيدة معه كانت «الأساس» الذي حال دون اندلاع حرب.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا: «لقد كنت على علاقة جيدة جدًا معه»، في إشارة إلى اللقاءات التي جمعته بكيم خلال فترة رئاسته الأولى، مضيفًا أن تلك العلاقات كانت مفيدة في الحفاظ على الاستقرار، وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء اسوشيتد برس الأمريكية اليوم الجمعة.

ومن جانبه، اعتبر إيشيبا أن اجتماعات ترامب السابقة مع كيم في سنغافورة وفيتنام كانت خطوة إيجابية.

ترامب اندلاع حرب كيم جونج