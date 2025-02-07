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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نادر قمر يدير مباراة الاتحاد السكندري والمصري بالدوري

نادر قمر
نادر قمر
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراة الاتحاد السكندري ونظيره المصري المقرر اقامتها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لدوري الممتاز.
واسندت اللجنة المباراة المرتقبة لطاقم حكام يتكون من:
حكم ساحة : نادر قمر
حكم مساعد : خالد حسين
حكم مساعد 2 : محمود حسين
حكم رابع : احمد ناصر
حكم Var : عمرو الشناوي
حكم Var مساعد : هيثم الشريف
ومن المقرر ان تنطلق المباراة غدا السبت في تمام الساعة الرابعة مساء علي استاد الجيش ببرج العرب.

الحكم الدولي نادر قمر الدولة حكم مباراة