استدعاء ثنائي المقاولون العرب للانضمام لمنتخب كرة الصالات النسائية

تلقى نادي المقاولون العرب خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء عبير حجاج وزيزي يحي لاعبات فريق النسائي بالنادي للانضمام لمعسكر منتخب مصر لكرة الصالات النسائية، استعداداً لتصفيات الأمم الأفريقية بالمغرب 2025 .

ورحب يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام اللاعبات للمنتخب خلال الفترة المحددة .

يأتي ذلك في إطار تأهيل وإعداد اللاعبات قبل بداية المشوار الإفريقي لتحقيق الصعود والتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

واعلن الاتحاد المصري انه سيتم استدعاء اللاعبات بداية من يوم السبت المقبل الموافق ٨ فبراير وحتى يوم الأربعاء الموافق ١٢ فبراير بمجمع صالات حسن مصطفي بمدينة ٦ أكتوبر .

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة النسائية السابقين، وراء تشكيل المنتخب بعد إقرار إقامة بطولة كأس العالم لأول مرة لوضع كرة الصالات النسائية على طريق الانطلاق في المنافسات الدولية.