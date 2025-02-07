الغندور حكما لمباراة البنك الأهلي وزد اف سي بالدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراة البنك الاهلي ونظيره زد اف سي المقرر اقامتها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لدوري الممتاز.

واسندت اللجنة المباراة المرتقبة لطاقم حكام يتكون من:

حكم ساحة : أحمد الغندور

حكم مساعد : مصطفي عطية

حكم مساعد 2 : ماجد المليجي

حكم رابع : صبحي العمراوي

حكم Var : محمد الحنفي

حكم Var مساعد : مصطفي عثمان

ومن المقرر ان تنطلق المباراة غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء علي استاد المقاولون العرب.