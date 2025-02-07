نائب رئيس اتحاد السلة: نطالب الجماهير بدعم منتخب السيدات في نهائي التصفيات الأفريقية

دعا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، الجماهير إلى مساندة منتخب السيدات خلال تصفيات المنطقة الخامسة، التي تستضيفها مصر بصالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، والمؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقررة في يوليو المقبل بكوت ديفوار.

وأكد السعيد أن المنتخب يضم جهازًا فنيًا على أعلى مستوى، يعمل بكامل حريته لاختيار العناصر القادرة على تمثيل مصر في القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن المنتخب قدم أداءً مميزًا في التصفيات، محققًا أربعة انتصارات متتالية على بوروندي وأوغندا وجنوب السودان وكينيا، في دور المجموعات.

وأضاف أن المنتخب المصري للسيدات أثبت تفوقه خلال التصفيات، حيث سيواجه غدًا السبت ثاني المجموعة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى بطولة أمم إفريقيا.

وأوضح السعيد أن أداء المنتخب في تحسن مستمر، بفضل التفاهم المتزايد بين اللاعبات والجهاز الفني، بالإضافة إلى نقل اللاعبات أصحاب الخبرة تجاربهن إلى الأجيال الشابة.

كما أشاد بتنظيم مصر للتصفيات، لكنه شدد على أهمية دعم الجماهير، مطالبًا بحضورهم في المباراة النهائية، التي من المتوقع أن تجمع المنتخب المصري بنظيره الأوغندي غدا السبت المقبل.

وكشف السعيد عن خطة لدعم المنتخب بعناصر جديدة خلال الفترة المقبلة، من خلال ضم لاعبات محترفات في الدوريات الأوروبية أو الجامعات الأمريكية، مؤكدًا أن الاهتمام بمنتخب السيدات لا يقل عن الاهتمام بمنتخب الرجال.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى قوة المنافسة على مستوى كرة السلة للسيدات في أفريقيا، مع ظهور منتخبات قوية مثل نيجيريا، أنجولا، ومالي، التي تعد دائمًا منافسًا شرسًا في الفئات العمرية المختلفة، مؤكدًا أن الاتحاد المصري سيواصل تقديم الدعم الكامل للمنتخب من أجل مواكبة هذا التطور.