ads
الجمعة 07 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. باريس سان جيرمان يجدد عقد المدرب و3 نجوم

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، تجديد عقد الإسباني لويس إنريكي و3 لاعبين من نجوم الفريق.

مدد باريس سان جيرمان عقد مدربه لويس إنريكي رسميًا حتى صيف 2027، بالإضافة إلى تجديد عقود الثلاثي: المغربي أشرف حكيمي، البرتغاليين نونو مينديش وفيتينيا.

وجاء إعلان النادي الباريسي قبل مباراة الفريق أمام موناكو في الجولة الـ21 من بطولة الدوري الفرنسي، ضمن خطة إدارة البي إس جي برئاسة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي للحفاظ على استقرار الفريق فنيًا قبل الدخول في مرحلة الحسم من الموسم الجاري 2024-2025.

تجديد عقود أشرف حكيمي ونونو مينديش وفيتينيا

وجدد باريس سان جيرمان عقد الظهير الأيمن أشرف حكيمي إلى صيف عام 2029، بالإضافة إلى الظهير الأيسر نونو مينديش وفيتينيا لاعب خط الوسط إلى 2029 أيضًا.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 20 جولة، قبل مواجهة موناكو المقامة حاليًا على ملعب حديقة الأمراء.

باريس سان جيرمان أشرف حكيمي نونو مينديش فيتينيا لويس انريكى تجديد عقود أشرف حكيمي ونونو مينديش وفيتينيا تجديد عقد لويس إنريكي اخبار باريس سان جيرمان