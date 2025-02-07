رسميًا.. باريس سان جيرمان يجدد عقد المدرب و3 نجوم

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، تجديد عقد الإسباني لويس إنريكي و3 لاعبين من نجوم الفريق.

مدد باريس سان جيرمان عقد مدربه لويس إنريكي رسميًا حتى صيف 2027، بالإضافة إلى تجديد عقود الثلاثي: المغربي أشرف حكيمي، البرتغاليين نونو مينديش وفيتينيا.

وجاء إعلان النادي الباريسي قبل مباراة الفريق أمام موناكو في الجولة الـ21 من بطولة الدوري الفرنسي، ضمن خطة إدارة البي إس جي برئاسة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي للحفاظ على استقرار الفريق فنيًا قبل الدخول في مرحلة الحسم من الموسم الجاري 2024-2025.

تجديد عقود أشرف حكيمي ونونو مينديش وفيتينيا

وجدد باريس سان جيرمان عقد الظهير الأيمن أشرف حكيمي إلى صيف عام 2029، بالإضافة إلى الظهير الأيسر نونو مينديش وفيتينيا لاعب خط الوسط إلى 2029 أيضًا.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 20 جولة، قبل مواجهة موناكو المقامة حاليًا على ملعب حديقة الأمراء.