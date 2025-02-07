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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يقرر توقيع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر

ناصر ماهر
ناصر ماهر
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أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن قراره بتوقيع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر لاعب الوسط وفقاً للائحة الفريق بعد طرده في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.
وشدد مدير الكرة بالقلعة البيضاء على أنه يتم تطبيق اللائحة على أي لاعب مخطئ بالفريق.
وكان فريق الزمالك  فاز على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 23 نقطة .

عبد الواحد السيد غرامة مالية كبيرة ناصر ماهر