أحمد حسام: الزمالك حقق فوزاً مهماً أمام الإسماعيلي

أعرب أحمد حسام مدافع فريق الزمالك عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال اللاعب في تصريحات عقب اللقاء:" الزمالك حقق فوزاً مهماً بعد الخسارة في المباراة السابقة أمام بيراميدز، والانتصار سيمنح اللاعبين دفعة قوية للمباريات المقبلة والاستمرار في المنافسة".

وأضاف أحمد حسام قائلاً:" سعيد بدعم جمهور نادي الزمالك واستقبالهم لي، لأنهم يعطون الفريق دفعة كبيرة ووجودي اليوم معهم أمر رائع ".

وواصل المدافع قائلاً:" أمامنا الكثير لنقدمه في المباريات المقبلة، والزمالك يمتلك أسماء كبيرة في خط الدفاع، ووجودي معهم يزيد من خبراتي".

واختتم أحمد حسام قائلاً:" أشكر الجماهير على دعمهم ونعدهم بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة".

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 23 نقطة .