«صحة المنوفية» تتابع جاهزية مستشفى حميات شبين الكوم لاستقبال هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

أجرت إدارة الجودة وسلامة المرضى بمديرية الصحة بالمنوفية، زيارة تفقدية لمستشفى حميات شبين الكوم، استعدادًا للزيارة المرتقبة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية لإعادة اعتماد المستشفى.

وخلال الزيارة، التي قادتها الدكتورة هبة حمدي، مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى، تم متابعة جاهزية مختلف الأقسام والتأكد من توافر التجهيزات اللازمة لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية، وكان في استقبالها الدكتور حسين محمد حسين، مدير المستشفى، حيث شملت الجولة تفقد أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعيادات المختلفة، بالإضافة إلى غرف التعقيم والاختبارات المخبرية.

وأشادت الدكتورة هبة حمدي بمستوى الجاهزية الذي يعكس التزام الكوادر الطبية والإدارية بمعايير الجودة وسلامة المرضى، مؤكدةً أن هذه الجهود تسهم في تحسين الأداء العام وتعزيز ثقة المرضى في الخدمات الصحية المقدمة. كما شددت على أهمية الاستمرار في متابعة المؤشرات الصحية وتفعيل آليات الرقابة الداخلية لضمان استدامة الجودة وتحقيق معايير التميز في القطاع الصحي.

وفي ختام الجولة، أكدت على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الصحية والتشغيلية استعدادًا لاستقبال هيئة الاعتماد، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة تُعد خطوة محورية نحو تعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، رافقها خلال المرور الدكتورة شيماء محمود، نائب مدير الإدارة، وأعضاء إدارة الجودة وسلامة المرضى بالمديرية.