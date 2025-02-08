حملات توعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان لتعزيز صحة الفم والأسنان بالمنوفية

نظّمت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية سلسلة من الفعاليات التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، وجاءت هذه الفعاليات تنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وتحت إشراف الدكتورة جمالات الفقي، مدير عام طب الأسنان، ضمن المبادرة الرئاسية لنشر الوعي بصحة الفم والأسنان.

وشملت الفعاليات تنظيم 220 ندوة تثقيفية بمختلف الإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة، بإشراف الدكتور سعيد مصطفى، مسؤول التثقيف الصحي بالمديرية، حيث استفاد منها 4930 مواطنًا.

وركزت الندوات على عدد من المحاور المهمة، أبرزها:

أهمية الفحص الدوري للكشف عن السرطان، وأهم العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى وجود أورام سرطانية أو آفات ما قبل السرطان.

التعريف بالعوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة بسرطانات الفم وكيفية الوقاية منها.

توعية مرضى السرطان وذويهم بالتأثيرات السلبية للعلاج الكيماوي والإشعاعي على صحة الفم والأسنان.

تقديم إرشادات وقائية للحفاظ على صحة الفم لدى مرضى السرطان بعد العلاج.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مديرية الصحة بالمنوفية على نشر التوعية وتعزيز الدعم الصحي لمرضى السرطان، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم بعد العلاج.