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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة شاب عشريني إثر سقوطه من أعلى الطريق الدائري بالجيزة

ارشيفيه
ارشيفيه
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أصيب شاب في العشرين من عمره بكسر في القدم، إثر سقوطه من أعلى الطريق الدائري أثناء محاولته عبور الطريق من الحارة السريعة إلى الحارة البطيئة في اتجاه الهرم.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بسقوط شاب من أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن المصاب يُدعى "مصعب م"، 20 عامًا، وأصيب بكسر في القدم بعد فقدانه التوازن أثناء محاولته القفز بين الحواجز الخرسانية الفاصلة بين الحارات المرورية، وتم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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