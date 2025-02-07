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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمر الشناوي: "مش مؤمن بالبطولة المطلقة وسيبت الهندسة عشان الفن"

عمر الشناوي
عمر الشناوي
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أعرب الفنان عمر الشناوي عن حبه الشديد للفن، ورغم أنه لم يتخيل أن يكون ممثل ذات يوم، خاصةً بعد محاولات والده الالتحاق بالفن ولكن لم ينجح في تلك الخطوة.
وتابع الفنان عمر الشناوي أثناء استضافته في البرنامج الإذاعي "أسرار النجوم" تقديم الإعلامية انجي علي، أنه ترك الهندسة لعدم شعوره برغبة في الاستمرار بها كمجاله الوظيفي، وبمجرد أن أتيحت له الفرصة في التمثيل توجه على الفور.

وأضاف الشناوي أنه وجد ضالته في مجال الفن، وعشق التمثيل، وأصبح هو كل ما له من طاقه وشغف وإرتبط بكل تفاصيله، ولديه الكثير من الطموحات في رحلته الفنية.
 

وإختتم الفنان عمر الشناوي أنه لا يهتم بفكرة البطولة المطلقة، وأن فيلمه الجديد "لأول مرة"، والمشارك حالياً بالموسم السينمائي لا يعتبره بطولة مطلقة، لأن كل فنان بطل في دوره.
 

يشارك الفنان عمر الشناوي في الموسم السينمائي بفيلم "لأول مرة"، بطولة عمر الشناوي، تارا عماد، نبيل عيسى، عايدة رياض، رانيا منصور، والإخراج جون اكرام.

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