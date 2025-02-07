إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة نشل المواطنين في الموسكي

قررت النيابة المختصة، إحالة سيدة إلى محكمة الجنح، لاتهامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" داخل المناطق المزدحمة بمنطقة الموسكي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط المتهمة، وهي سيدة "لها معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الموسكي، وذلك خلال حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتها أقرت بارتكاب 5 جرائم نشل، مشيرة إلى أن المضبوطات بحوزتها من متحصلات السرقات.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات، واتهموا المتهمة بسرقتهم، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة، التي قررت إحالتها للمحاكمة أمام محكمة الجنح.