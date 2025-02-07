ياسمين الخيام: لا أؤمن بالأبراج لكن أتابعها من باب الونس

أكدت الداعية ياسمين الحصري الشهيرة ب ياسمين الخيام، أن شخصيتها قوية ولا تحب أن تظهر ضعفها أمام أحد، فهي تنتمي لبرج الأسد المعروف بالشخصية القوية.

‏‎وأضافت ياسمين الحصري خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أنها لا تؤمن بالأبراج ولكن تتابعها من باب الونس.

‏‎وعن سر تسمية أبيها بالحصري قالت ياسمين، إن عائلتها وجدها ينتمون إلى محافظة الفيوم من مركز سنورس وجدها كان لديه مطحنة مع شركاء واختلف معهم فاضطر إلى مغادرة الفيوم وكان متعلقا بالسيد البدوي فعاش في طنطا وتزوج من جدتها وهي أرملة وكان يصنع الحصير للزوايا والمساجد والفيومية كانوا مشهورين بذلك لذلك أطلق عليه الناس اسم الحصري.

