مأمورية أمنية تسقط تاجر كيف ببني سويف

أمرت النيابة العامة ببني سويف بحبس تاجر مخدرات يدعى "ر.ع" عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة العامة وذلك لاحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار بنطاق دائرة مركز شرطة ناصر بمحافظة بني سويف.

تفاصيل الواقعة عندما ألقت مباحث مركز شرطة ناصر بمحافظة بني سويف برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث ، بإشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي من القبض على شخص وبحوزته كيلو جرام مواد لجوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار وذلك بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم بناء علي تحريات أجرتها وحدة مباحث قسم شرطة ناصر ببني سويف.

وكانت قد تلقت وحدة المباحث بمركز شرطة ناصر معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام شخص ببيع المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وعلى الفور إنتقلت قوة من المباحث برئاسة المقدم أحمد طرفاية والرائد كريم علاء معاون اول الوحدة والنقيب علي سليم معاون المباحث وبإعداد الأكمنة اللازمة والمتحركة ونجحت من القبض على المتهم وبحوزته المواد المخدرة المضبوطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وأقر المتهم بحيازته المخدرات بقصد الاتجار فيها والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.