"البيطريين" تُعلن النتائج الرسمية .. سوزان سند" نقيبا بالقاهرة و"علاء عبد العال" بالجيزة

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين للأطباء البيطريين، وبحضور أعضاء هيئة النيابة الإدارية المُشرفة على الانتخابات، منذ قليل، النتائج الرسمية لعملية الاقتراع، والتى شهدها مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم، الجمعة.

تضمنت النتائج، الآتى:

أولا – النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة:

1- مقعد نقيب القاهرة:

- عدد أصوات الحضور: 292 صوت، الباطلة 7 أصوات، الصحيحة 284 صوت.

- أسفر فرز الأصوات عن فوز: الدكتورة سوزان محمود محمد مصطفى سند، بعدد 194 صوت.

2- عضوية مجلس النقابة الفرعية فوق 15 عام:

- عدد الحضور 292 صوت، الباطلة 19 صوت، الصحيحة 273 صوت.

- أسفرت عمليات الفرز عن فوز كلا من: "الدكتورة فاطمة يوسف 183 صوت، والدكتور سيد عبد الرحمن 145 صوت".

3- عضوية مجلس النقابة الفرعية تحت 15 عام:

- عدد أصوات الحضور: 292 صوت، الباطلة 22 صوت، الصحيحة 270 صوت.

- أسفرت عمليات الفرز عن فوز كلا من:" الدكتور محمد أشرف 196 صوت، والدكتورة نورهان عاطف آية أحمد 154 صوت".

ثانيا- النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة:

1- مقعد نقيب الجيزة:

- عدد الحضور 384 صوت، الصحيح 375 صوت ، الباطل 9 أصوات.

- أسفرت عمليات الفرز عن فوز الدكتور علاء عبد العال أحمد حسنين، بمقعد نقيب الجيزة، بعدد 210 صوت.

2- عضوية مجلس النقابة الفرعية فوق 15 عام:

- عدد أصوات الحضور 384 صوت، الصحيح 375 صوت، الباطل 9 أصوات.

- أسفرت عمليات الفرز عن فوز كلا من: الدكتور مصطفى يونس على محمد 249 صوت، والدكتورة عبير عبد الغنى 161 صوت.

3- عضوية مجلس النقابة الفرعية تحت 15 عاما:

- عدد أصوات الحضور 384 صوت، الصحيح 362 صوت، الباطل 22 صوت.

- أسفرت عمليات الفرز عن فوز كلا من: الدكتور مصطفى السيد عبد الحميد 308 صوت، والدكتورة آلاء عمر عبد الخالق محمد 221 صوت.

من ناحيته، وجه الدكتور عبد العزيز الجوهرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، الشكر لكافة أعضاء هيئة النيابة الإدارية المُشرفة على الانتخابات، وأعضاء اللجنة المُشكلة بالنقابة لتسيير أعمال العملية الانتخابية، لما قدموه من جهد بداية من فتح باب الترشح، وصولا إلى إعلان النتائج الرسمية، متمنيا لكل الأطباء البيطريين بالتوفيق فى خدمة كافة أعضاء الجمعية العمومية.