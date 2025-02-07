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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب المراهنات.. تجديد حبس المتهم باختلاس مليون جنيه من شركة بالشيخ زايد

ارشيفيه
ارشيفيه
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جدد قاضي المعارضات المختص، حبس المتهم باختلاس مليون جنيه من عهدته بإحدى الشركات بمدينة الشيخ زايد، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

تلقى ضباط مباحث الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محام وكيلا عن إحدى الشركات، يتهم فيه موظف بالشركة باختلاس مليون جنيه من الخزينة الخاصة بالمخزن.

وبعد إجراء التحريات وتقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، مبررًا ذلك بمروره بضائقة مالية عقب خسارته مبالغ مالية أثناء المضاربة على منصات المراهنات الرقمية عبر الإنترنت.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

إجراء التحريات النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة تحرير محضر بالواقعة مباحث الشيخ زايد مديرية امن الجيزة مراهنات مرورة بضائقة مالية مدينة الشيخ زايد