حتى لا يراها والدها بدون حجاب.. ياسمين الخيام تكشف سر كلمة "أبوالوفا أبوالوفا"

كشفت الداعية ياسمين الحصري الشهيرة ب ياسمين الخيام كلمة السر مع رئيس أمن مجلس الشعب والذي كانت تعمل به في إحدى فترات حياتها حيث كانت تستخدم هذه الكلمة لوضع "الإيشارب" على شعرها كلما جاء والدها الشيخ محمود خليل الحصري إلى البرلمان لياخذها في طريقه الى بيتهم حيث كان عمل والدها بحوار مجلس الشعب.

‏‎واوضحت الخيام خلال لقائها مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن هذه الكلمة هي "أبو الوفا أبو الوفا" مضيفة كلما جاء ابي إلى البرلمان يقول رئيس الأمن هذه الكلمة وأقوم بعدها بوضع الحجاب على شعري حيث إن أبي لم يراني مطلقا بدون حجاب.

‏‎وعن أهم الأشياء التي تعلمتها من والدها تقول ياسمين الخيام، إن والدها علمها ألا تنظر إلى خبايا وخفايا الناس وأن أحكم عليهم بناء على الظاهر منهم وأن كلنا خطاؤن وخير الخطائين التوابون وربنا ستير ويحب الستر.

‏‎وأضافت : أنا متصالحة مع نفسي ومع الناس ومتحابة مع الجميع ولدي أصدقاء يحملون كافة التوجهات وأرفض التصنيفات وقد أوصانا الرسول بالسلام لذلك أحب السلام النفسي والاجتماعي وخصومتي وغضبي تكون لله ومن أجل الله فقط.