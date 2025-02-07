استشهاد طفل فلسطيني في طولكرم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، استشهاد الطفل الفلسطيني صدام حسين إياد رجب (7 سنوات) من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن المصادر وعائلة الطفل قولهم إنه استشهد متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال، حيث من المتوقع تشييع جثمانه بعد وصوله غدا السبت إلى مسقط رأسه، كفر اللبد.

وكان الشهيد رجب أصيب مساء الثلاثاء الثامن والعشرين من يناير الماضي، أثناء تواجده في الحي الغربي لمدينة طولكرم، خلال العدوان الاسرائيلي على المدينة ومخيمها.

وكان مقطع فيديو انتشر قبل عدة أيام يظهر لحظة إصابة الطفل رجب في صدره برصاص جنود الاحتلال، حيث سقط على الأرض وهو يصرخ متألما.

وباستشهاد الطفل صدام رجب، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها إلى خمسة.