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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس سائق توك توك تحرش بسودانية في العمرانية

ارشيفيه
ارشيفيه
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جدد قاضي المعارضات المختص، مساء اليوم حبس سائق توك توك، متهم بالتحرش بفتاة تحمل الجنسية  السودانية، بمنطقة العمرانية، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من فتاة تدعى "سلمى"، 23 عامًا، طالبة سودانية الجنسية، تتهم فيه "م ع"، 21 عامًا، سائق توك توك، بالتحرش بها أثناء استقلالها المركبة برفقته.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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