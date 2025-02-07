عمر الشناوي: الكتابة أهم أسباب موافقتي على فيلم "لأول مرة"

أشاد الفنان عمر الشناوي بسيناريو وحوار فيلمه السينمائي الجديد "لأول مرة"، والذي يشارك في الموسم السينمائي الحالي، مشاركة مع الفنانة تارا عماد.



وأكد الفنان عمر الشناوي أثناء استضافته في البرنامج الإذاعي "أسرار النجوم" تقديم الإعلامية إنجي علي، أنه وافق على الفيلم بمجرد أن قرأ الورق، لأن السيناريو كان واضح ومحدد ويخدم العمل، دون التخوفات التي قد يخشاها البعض من ردود أفعال الجمهور وهي ما تظهر في الكتابة.



وأضاف أنه تحمس بسبب التفصيلة التي ظهرت بسبب إصابة الزوج بمرض الإيدز، وكيف ستواجه الأسرة تلك الواقعه التي حولت الأحداث وحياة الأسرة إلى شكل مغاير.



يشارك الفنان عمر الشناوي في الموسم السينمائي بفيلم "لأول مرة"، بطولة عمر الشناوي، تارا عماد، نبيل عيسى، عايدة رياض، رانيا منصور، والإخراج جون اكرام.