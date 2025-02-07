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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس بلطجى ضبط بحوزته مخدرات وأسلحة بمدينة نصر

المتهم
المتهم
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جدد قاضي المعارضات المختص، حبس بلطجي، تم ضبطه وبحوزته 4 ملايين جنيه ومخدرات وأسلحة بمدينة نصر، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

جاء فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام (أحد الأشخاص) بأعمال بلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر.

بالفحص أمكن تحديد المتهم وتبين انه عاطل "له معلومات جنائية" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها أكثر من 4 مليون جنيه – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أفيون ، آيس" ، كمية من العقاقير المنشطة - 2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات – 2 طبنجة صوت – هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكي، جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

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