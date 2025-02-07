وزير السياحة يختتم لقاءاته في تركيا بلقاء رئيسة اتحاد الفنادق

اختتم شريف فتحي وزير السياحة والاثار اعمال مشاركتة في معرض الايمت بتركيا بعقد اجتماعاً مع Müberra ERESİN رئيسة اتحاد الفنادق التركي TURAB، حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسئوليه، وممثلي بعض الفنادق بتركيا.

كما عقد الوزير أيضاً اجتماعاً آخر مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة Gloria Hotels and Resorts وهي إحدى شركات الفنادق الموجودة في تركيا التابعة لشركة أوزالتين القابضة للفنادق.

وقد شارك في حضور هذه الاجتماعات من الجانب المصري السفير عمرو الحمامي سفير مصر في تركيا، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقد تم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وكل من الاتحاد وشركات الفنادق في مجال الفنادق، بجانب بحث أهمية تبادل الخبرات التعليمية في مجال الفندقة، وكذلك في مجال التدريب الفندقي.



وقام الوزير خلال هذه اللقاءات بالحديث عن رؤية الوزارة التي ترتكز على إبراز تنوع المقومات السياحية والأثرية المتميزة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ليكون الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

كما استعرض نبذة عن الأنماط والمنتجات السياحية الموجودة في مصر والتي من بينها السياحة الثقافية، وسياحة الشواطئ، وسياحة المغامرات، ومسار رحلة العائلة المقدسة في مصر وغيرها.

وأوضح أن هناك خطة للعمل على تطوير كافة المنتجات السياحية بالتوازي وبما يساهم في تحسين التجارب السياحية المقدمة في مصر، لافتاً إلى التواصل والتعاون المستمر بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر.

وتحدث الوزير عما حققته السياحة في مصر من زيادة كبيرة في أعداد السائحين الوافدين إليها في العام الماضي بالرغم من الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، مشيراً إلى أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة مقاصد تستقبل السائحين طوال العام.



وأشار ا شريف فتحي إلى الزيادة التي شهدتها أعداد السياحة الوافدة لمصر من تركيا خلال العام الماضي، موضحاً أن هناك فرص كثيرة للتعاون بين البلدين في مجال السياحة وخاصة من خلال فرص تحقيق التكامل السياحي بينهم.

كما لفت إلى لقائه خلال زيارته الحالية مع السيد وزير الثقافة والسياحة التركي والذي تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون في مجال السياحة وتم الاتفاق على أن يتم الترويح لمصر في تركيا والعكس.

وأوضح أنه سيتم العمل على زيادة عدد رحلات الطيران الوافدة من مختلف المدن التركية إلى المقاصد السياحية المصرية. وأضاف أن هناك تسهيلات في الحصول على تأشيرة الدخول من تركيا إلى مصر.

كما استعرض الوزير برامج تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها، بجانب التعاون في تنفيذ الحملات الترويجية المشتركة Co-marketing.

وتحدث الوزير عن حرص الدولة المصرية على تنمية قطاع السياحة في مصر والذي يعتبر من القطاعات الحيوية الهامة بها وخاصة من خلال دعم الاستثمارات في مجال الفنادق وتحسين تجربة السائحين.

وتحدث عما تقوم به الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات المختلفة في مصر في كافة المجالات ولا سيما مجال السياحة وفي ظل الحاجة إلى السعي لزيادة أعداد الغرف الفندقية في جميع المدن السياحية، لافتاً إلى ما يتم تقديمه من تسهيلات في إجراءات الاستثمار والحوافز والمبادرات التمويلية المقدمة في هذا الإطار، بجانب ما يتم حالياً العمل عليه لإنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضح أن هناك العديد من الاستثمارات التركية الناجحة في مصر، معرباً عن ترحيبه بالتعاون مع اتحاد الفنادق التركي لزيادة تلك الاستثمارات وخاصة في قطاع الفنادق.

واستعرض في حديثه عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والتي يُرحب بتعزيز وزيادة الاستثمارات بها، موضحاً أن هناك مخطط استراتيجي Master Plan جاري العمل علي تنفيذه لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، ولافتاً إلى أنه سيكون بها فرص كبيرة للاستثمار في إقامة الفنادق هناك وخاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف أن هناك أيضاً فرص استثمارية كبيرة للاستثمار السياحي بمنطقة الساحل الشمالي، ومدينة العالمين، بجانب مدينة سانت كاترين وخاصة بعد الانتهاء من وافتتاح مشروع التجلي الأعظم قريباً.

وحرص شريف فتحي على تقديم الدعوة لمسئولي وأعضاء الاتحاد وممثلي شركات الفنادق المختلفة لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة بها على أرض الواقع.

كما استعرض الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق الاستدامة في مجال السياحة وتحويل قطاع السياحة في مصر إلى قطاع صديق للبيئة، مشيراً إلى أن 41% من المنشآت الفندقية تطبق اشتراطات الممارسات الخضراء.

كما رحب شريف فتحي بأهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الفنادق، مؤكداً على حرص الوزارة واهتمامها الكبير بتطوير العنصر البشري في قطاع السياحة في مصر والتوسع في مجال التدريب والتعليم، ولافتاً إلى المدرسة الإيطالية للضيافة التي قام بافتتاحها في مدينة الغردقة مع وزيرة السياحة الايطالية، ومثمناً على هذه التجربة الفندقية المتميزة والتي يمكن تكرارها بصور أخرى.

وأشار إلى الاجتماع الذي عقده مع عمداء كليات السياحة والفنادق وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، موضحاً أنه بناء على المناقشات المثمرة خلال هذا الاجتماع فقد تم الاتفاق على عمل باقات متخصصة من البرامج التدريبية تركز على الدمج بين الجانبين النظري والعملي.

وأوضح أن الوزارة بصدد إنشاء منصة للتدريب إلكترونية Learning Management System لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع الخاص.



ومن جانبها، أعربت رئيسة اتحاد الفنادق TURAB عن سعادتها بالزيادة التي شهدتها أعداد السائحين بين البلدين، معربة أيضاً عن تطلع الاتحاد للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع الفنادق في مصر وخاصة في ظل وجود طلب من بعض المستثمرين الأتراك لزيادة الاستثمارات التركية في مصر.

كما أعربت عن تطلعها للتعاون مع الوزارة لتبادل الخبرات في مجال التدريب في الفندقة، بجانب التعاون المشترك لتنظيم ورشة عمل في مصر لأعضاء الاتحاد خلال العام الجاري مع نظرائهم في مصر، بجانب التعاون مع الوزارة لتنظيم عدد من الرحلات التعريفية لأعضاء الاتحاد إلى مصر للتعرف على فرص الاستثمار في الفنادق.

وفي لقائه مع الشركة Gloria Hotel، أكد مسئولو الشركة على اهتمام الشركة ورغبتها بالاستثمار في مجال الفنادق في مصر، وتم الاتفاق على أن يتم تنظيم زيارة لمسئولي الشركة لمصر في أقرب وقت لبحث تنفيذ ذلك والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار عقد خلال زيارته الرسمية لجمهورية تركيا مجموعة متنوعة ومثمرة من اللقاءات المهنية الهامة مع عدد من شركات ووكالات السفر والسياحة وشركات الطيران العاملة بالسوق التركي ولقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال التركية MÜSİAD، واتحاد شركات السياحة التركي TURSAB وشركات كل من Pronto Tours

و MENA-DMC.

كما شارك خلالها في الدورة ال 28 لمعرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT، والتقى مع وزير الثقافة والسياحة التركي حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا لتعزيز التعاون في مجال السياحة، وتسلم عدد 152 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية وتم ضبطها بواسطة السلطات التركية.

وعقد مؤتمراً صحفياً حضره العديد من ممثلي الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية التركية، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الإعلامية.

