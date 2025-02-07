نانت يسقط على أرضه بثنائية أمام بريست بمشاركة مصطفى محمد

خسر فريق نانت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد أمام ضيفه بريست بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب لا البوجوار، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

افتتح التسجيل لفريق بريست لودوفيتش أجورك في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف بيريه ليميلو الهدف الثاني في الدقيقة 90+6، لتنتهي المباراة بهزيمة رفاق مصطفى محمد بهدفين دون مقابل.

مشاركة مصطفى محمد

قدم مصطفى محمد أداء جيدًا مع نانت في المباراة، قبل استبداله في الدقيقة 69، ومشاركة باهريبة جيراسي بدلًا منه.

شهدت مباراة نانت ضد بريست، مشاركة مصطفى محمد أساسيًا مع الكناري للمرة الثانية على التوالي، ولعب اللقاء حتى الدقيقة 69.

بذلك، خاض مصطفى محمد 18 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، بالرغم أنه شارك في أغلب هذه المباريات بديلًا.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد نانت عند 21 نقطة، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما رفع بريست رصيده إلى 31 نقطة، ليصعد إلى المركز السابع.