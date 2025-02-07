الداعية ياسمين الخيام: أستمع إلى أغنياتي وأتمنى من الله ألا يحاسبني عليها

‏‎قالت الداعية ياسمين الحصري الشهيرة ب ياسمين الخيام، إنها اشتغلت في مجال الفن بقدر الله حيث كانت تمتلك الموهبة مؤكدة أن هذه الفترة من حياتها كانت اختبار كبير من الله وأنها بفضل الله تجاوزتها بسلام

‏‎وأضافت ياسمين الخيام خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة، أنها قدمت أغان دينية ووطنية وإنشاد ديني وأرجو من الله أن تكون هذه الأغاني إضافة لا أحاسب عليها مشيرة إلى أنها تسمع هذه الأغاني حتى الآن وأن شاء الله تكون في ميزان حسناتها ولا أحاسب عليها.

‏‎وأوضحت خلال اللقاء، أنها والدها الشيخ الحصري كان يقوم على رعاية أمه ويغسل يديها وقدميها ويسرح شعرها وكانت تصرفاته نور وبركة وكان بارا بوالديه وأشقائه والناس بأكملها وكان محبا لسيدنا النبي كما أن والدتها كانت امرأة صالحة تستيقظ أول إنسانة في المنزل وتنام آخر إنسانة وكانت تقوم على شئون بيتها.

‏‎وأشارت الخيام إلى أن والدها كان جابرا للخواطر وبارا بالضغفاء وكان مبتسما دائما وكان معطاء وسخيا مع المحتاجين وكان يقرأ القرآن ويعمل به وليس لديه تصنع مضيفة أن والدها كان يمشي مسافات كبيرة توفيرا للنفقات وحتى يدخل على أهل بيته بحاجة حلوة على حد تعبيرها وكنا نعيش في بيت عيلة وكان أبوها بارا باخواته الأرامل.