المصرية للدرسات الدوائية: التخبط في القانون يحرم طلاب امتياز صيدلة من حقوقهم

قال الدكتور علي عبد الله، مدير الجمعية المصرية للدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان، إن طلاب امتياز كلية صيدلة سيُواجهون بعض المشاكل الفترة المقبلة المتمثلة في التكليف، وفي الالتحاق بالكيات العسكرية المتخصصة، بالإضافة إلى أن قانون الصيدلية يتعارض مع القانون الجديد لكليات الصيدلة.

وتابع "عبد الله"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن امتحان مزاولة المهنة يشترط الحصول على بكالوريوس صيدلة، في حين أن القانون الحالي يصف طلاب الامتياز بأنهم خريجي كلية صيدلة، وهذا دليل على وجود تضارب كبير في القوانين.

وشدد على ضرورة العمل على إزالة هذا التخبط الموجود في القوانين من خلال احتساب الطالب الذي حصل على 5 سنوات خريج كلية صيدلة، واحتساب عام الامتياز على أنه سنة تدريب إلزامي، ويحصل الطالب فيه على الامتيازات وبعض الحقوق.