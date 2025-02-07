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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالجيزة

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً وقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين اعلي محور 26 يوليو، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

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