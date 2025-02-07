أهلي جدة يواصل الزحف نحو المربع الذهبي في الدوري السعودي

حقق فريق أهلي جدة، مساء اليوم الجمعة، فوزًا ثمينًا على ضيفه الفتح بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

سجل المهاجم الإنجليزي إيفان توني هدفي مباراة أهلي جدة ضد الفتح، وكلاهما من ركلتي جزاء، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة 17 بعد عرقلة رياض محرز داخل منطقة الجزاء، بينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد عرقلة زياد الجهني.

وشهدت المباراة حالتي طرد، الأولى كانت من نصيب لاعب الفتح حسين قاسم في الدقيقة 15 بعد تدخله على رياض محرز، والثانية كانت من نصيب لاعب أهلي جدة سعد بالعبيد في الدقيقة 39 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ترتيب الدوري السعودي

بهذا الفوز، يواصل أهلي جدة الزحف نحو المربع الذهبي في الدوري السعودي (روشن)، ليحتل المركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة، بفارق 3 نقاط عن القادسية والنصر صاحبي المركزين الرابع والثالث على التوالي، فيما توقف رصيد الفتح عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.