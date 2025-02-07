ريال مدريد يحشد القوة الضاربة لمواجهة أتلتيكو في الديربي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا السبت، جاره أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، في مواجهة الديربي التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد عودة الفرنسي إدواردو كامافينجا، بعد غيابه في 6 مباريات للإصابة.

كما شهدت القائمة عودة الثلاثي كيليان مبابي وجود بيلينجهام ولوكاس فاسكيز، عقب غيابهم عن مباراة ليجانيس في كأس ملك إسبانيا، ليحشد أنشيلوتي القوة الضاربة للملكي أمام الأتلتي.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: لورينزو، جاكوبو، راؤول أسينسيو، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، إدواردو كامافينجا.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، براهيم دياز، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، جونزالو جارسيا.