فرنسا تؤكد دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن بلاده تؤكد دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية، عقب إصدار قرار أمريكي يسعى لفرض عقوبات عليها.

وأوضح كريستوف لوموان، فى بيان اليوم الجمعة، أن فرنسا ستعمل على حشد جهودها مع شركائها الأوروبيين والدول الأخرى الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حتى تتمكن المحكمة من مواصلة مهمتها بطريقة مستقلة ونزيهة.

ونددت المحكمة الجنائية الدولية اليوم بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها، وقد فرض ترامب أمس الخميس عقوبات اقتصادية وحظرا على السفر مستهدفا من يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية بحق مواطنين من الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل.