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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس اللبناني: استقرار الجنوب مرهون بانسحاب إسرائيل ووقف الاعتداءات

الرئيس اللبناني جوزيف
الرئيس اللبناني جوزيف عون
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أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن استقرار الجنوب اللبناني يرتبط بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وشدد عون خلال لقائه نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، على ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية، التي تشمل قتل الأبرياء والعسكريين، وتدمير المنازل، وتجريف وإحراق الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الجيش اللبناني مستعد للانتشار في القرى والبلدات التي ستنسحب منها إسرائيل ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير، وذلك بالتنسيق مع القوات الدولية، تنفيذًا للقرار 1701، بهدف ترسيخ الاستقرار.

كما أشار إلى أن المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة باتت في مراحلها النهائية.

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