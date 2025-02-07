عمر الشناوي: الصلاة أنقذتني من عقدة الموت

كشف الفنان عمر الشناوي عن علاقته بالصلاة، وأنه يواظب عليها بشكل مستمر منذ الصغر، بعد أن نصحته والدته بسبب عقدة مر بها خلال الطفولة.

وأضاف الفنان عمر الشناوي أثناء استضافته في البرنامج الإذاعي "اسرار النجوم" تقديم الإعلامية انجي علي، أنه أثناء الطفولة كان يعاني من عقدة نفسية خاصة بالخوف من الموت، وكانت الفكرة تطارده كل ليلة.

وتابع الشناوي أنه كلما توجه للنوم وهو طفل، كان يبكي ويعاني من مطاردة فكرة أنه سيموت ولن يستقيظ مره اخرى، وكانت فكرة مميته ومرهقه له بشكل كبير.

وإختتم أن والدته اقترحت عليه الصلاه، ومن يوم أن بدأ، انتهت كل الهواجس الخاصة بالموت، ومنذ ذلك اليوم أصبحت الصلاة ركن أساسي.

يشارك الفنان عمر الشناوي في الموسم السينمائي بفيلم "لأول مرة"، بطولة عمر الشناوي، تارا عماد، نبيل عيسى، عايدة رياض، رانيا منصور، والإخراج جون اكرام.