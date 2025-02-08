ننشر استعدادات مدارس دمياط للفصل الدراسي الثاني (التفاصيل كاملة)

أكد ياســــر عمـــارة وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، أن جميع مدارس المحافظة بمختلف مراحلها التعليمية قد استكملت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، والذي سينطلق صباح السبت الموافق 8 فبراير 2025 في معظم المدارس.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمــن الشهــابي محافظ دمياط، بضرورة تضافر الجهود لتهيئة المناخ المناسب للطلاب وتحقيق أقصى استفادة من الفصل الدراسي الثاني.

يذكر أن خلال الأيام الماضية عقدت مديرية التربية والتعليم برئاسة ياســر عمـــارة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية، شدد خلالها على أهمية الانتهاء من جميع التجهيزات في المدارس، بما في ذلك:

استلام الكتب المدرسية

التأكد من وصول جميع الكتب الدراسية إلى المدارس وتوزيعها على الطلاب مع بداية الفصل الدراسي.



أعمال الصيانة والنظافة

الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للمباني والفصول الدراسية، والتأكد من نظافة المدارس وإزالة أي رواكد خشبية أو مواد أخرى قد تعيق حركة الطلاب.

تهيئة الفصول

تجهيز المقاعد والنوافذ والإضاءة في الفصول الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية مريحة وآمنة للطلاب.

الاحتياطات الأمنية

اتخاذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية الطلاب والموظفين، ومنع وقوف الباعة الجائلين أمام بوابات المدارس.

متابعة دقيقة وتوجيهات صارمة

ووجه "عمارة" بتوزيع القيادات والمتابعين والموجهين لمتابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس من اليوم الأول، والتأكد من حضور الطلاب وانتظام الدراسة، وشدد على منع الغياب في بداية الفصل الدراسي الثاني، وعدم قبول أي أعذار غير ضرورية.