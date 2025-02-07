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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان بتشكيل هجومي أمام موناكو في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة موناكو، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يستضيف فريق باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، نظيره موناكو على ملعب حديقة الأمراء، في لفاء ينطلق في العاشرة و5 دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

يخوض باريس سان جيرمان مباراة موناكو بتشكيل هجومي، حيث دفع إنريكي بالرباعي: خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبلي، برادلي باركولا وديزيري دوي.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة، بينما يأتي موناكو في المركز الثالث وفي رصيده 37 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد موناكو

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما 

خط الدفاع: ويليام باشو - ماركينيوس - نونو مينديش

خط الوسط الدفاعي: جواو نيفيس - فيتينيا 

خط الوسط الهجومي: ديزيري دوي - برادلي باركولا

وفي الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبلي.

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