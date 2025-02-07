ads
الجمعة 07 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الاتحاد الإنجليزي.. تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، نظيره ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدنماركي راسموس هويلوند تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي، إذ يتواجد على رأس الهجوم، ويعاونه أماد ديالو.

يجلس الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو على مقاعد البدلاء بجانب الثنائي الهولندي ماتيس دي ليخت وجوشوا زيركزي.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي 

حراسة المرمى: أندريه أونانا 

خط الدفاع: نصير مزراوي - هاري ماجواير - ليني يورو 

خط الوسط: دييجو دالوت - مانويل أوجارتي - برونو فيرنانديز - كوبي ماينو - باتريك دورجو 

وفي الهجوم: أماد ديالو - راسموس هويلوند.

مانشستر يونايتد ليستر سيتي تشكيل مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي هويلوند كأس الاتحاد الإنجليزي