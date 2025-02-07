رابطة المصنعين: أسعار السيارات في مصر لن تتأثر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين

علق المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، على تأثير الحرب التجارية، المتمثلة في الرسوم الجمركية الأميركية، والرسوم المضادة من جانب الصين على أسعار السيارات في السوق المصرية.

وأضاف سعد، أن قطاع صناعة السيارات في مصر لن يتأثر بالحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة في الصين، وخاصة فيما يتعلق بفرض أميركا رسوما جمركية إضافية على الصين.

وأكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن مصر ليست طرفا في الأزمة بين الصين وأمريكا، وبالتالي فإن الرد الصيني لم إلى أزمة سواء في مجال صناعة أو تجارة السيارات في مصر، لأن المعني بهذه الحرب التجارية هما واشنطن وبكين فقط.

ولفت سعد، أن السوق المصري قد يشهد أزمة في حالة وجود قرارات من جانب ترمب تجاه القاهرة، ولكن هذا لم يحدث، والسوق مستقرة بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بأسعار السيارات الجديدة.

وبرر سعد وجهة نظره بأن عددا من طرازات السيارات الجديدة يجري حاليا تجميعها محليا، وما تزال عمليات التجميع مستمرة، وهو ما سينعكس على أسعارها في المستقبل القريب، ويجعل مصر سوقا مهما للمنافسة على المستوى الإقليمي، على الرغم من الارتفاعات التي شهدتها أسعار السيارات مؤخرا.