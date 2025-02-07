كولو مواني يقود تشكيل يوفنتوس أمام كومو في الدوري الإيطالي

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كومو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق يوفنتوس، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره كومو بملعب جوزيبي سينيجاليا، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي راندال كولو مواني تشكيل يوفنتوس أمام كومو، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة التركي كينان يلدز ونيكولاس جونزاليس ووستون مكيني.

يحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، بينما يأتي كومو في المركز الخامس عشر وفي رصيده 22 نقطة.

تشكيل يوفنتوس ضد كومو

حراسة المرمى: جريجوريو

خط الدفاع: تيموثي وياه - فيديريكو جاتي - ريناتو فيجا - نيكولو سافونا

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - كووبميينيرز - كينان يلدز

وفي الهجوم: نيكولاس جونزاليس - راندال كولو مواني - وستون مكيني.