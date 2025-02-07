الجيش الروسي يسيطر على مدينة دزيرجينسك في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على مدينة دزيرجينسك في دونيتسك.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكنت من السيطرة على مدينة دزيرجينسك في دونيتسك.

وكان الجيش الروسي قد أعلن في وقت سابق اليوم سيطرة وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية على بلدات كريمسكوي وبارانوفكا ودروجبا في دونيتسك، مشيرا إلى أن القوات الروسية حسّنت تموضعها على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 26 ألف جندي في 5 أشهر من القتال في مدينة دزيرجينسك في دونيتسك، مشيرة إلى أن متوسط الخسائر اليومية للقوات الأوكرانية، نحو 200 جندي بين قتيل وجريح، وتم تدمير أكثر من 240 دبابة ومركبات مدرعة أخرى، بالإضافة إلى أكثر من 340 مدفعا ميدانيا وقذيفة هاون.

وأكدت الوزارة أن السيطرة على مدينة دزيرجينسك في دونيتسك، يفتح الطريق للسيطرة على كونستانتينوفكا، والخروج إلى جناح تجمع كراماتورسك الأوكراني العسكري.