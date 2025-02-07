ads
الجمعة 07 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم مباراة الجونة وطلائع الجيش في الدوري

لاعبي الجونة وطلائع
لاعبي الجونة وطلائع الجيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حسم التعادل السلبي اللقاء الذي جمع  طلائع الجيش ونادي الجونة، في المباراة التي أقيمت  على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش :

 

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: خالد سطوحي- أحمد علاء- خالد عوض – أحمد متعب.

خط الوسط: مصطفى الخواجة- حامد الجابري- عماد فتحي.

في الهجوم: كريم طارق – يسري وحيد- جودوين شيكا.


تشكيل الجونة امام :

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد شوشة- أليو جاتا- أحمد العش- أحمد مجدي كهربا.

خط الوسط: نور السيد- محمد عماد- رضا صلاح- محمد محمود.

وفي الهجوم: أكيم فافور- أوجو صامويل.

الجونة طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز الدوري