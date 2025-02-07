التعادل السلبي يحسم مباراة الجونة وطلائع الجيش في الدوري

حسم التعادل السلبي اللقاء الذي جمع طلائع الجيش ونادي الجونة، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش :

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: خالد سطوحي- أحمد علاء- خالد عوض – أحمد متعب.

خط الوسط: مصطفى الخواجة- حامد الجابري- عماد فتحي.

في الهجوم: كريم طارق – يسري وحيد- جودوين شيكا.



تشكيل الجونة امام :

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد شوشة- أليو جاتا- أحمد العش- أحمد مجدي كهربا.

خط الوسط: نور السيد- محمد عماد- رضا صلاح- محمد محمود.

وفي الهجوم: أكيم فافور- أوجو صامويل.