سيمون تدعو جمهورها لحفل عيد الحب "يلا نمثل ونغني".. فيديو

دعت الفنانة سيمون جمهورها إلى حفلها الخميس المقبل، بساقية الصاوي، وذلك بمناسبة عيد الحب.

https://www.instagram.com/reel/DFxxafjI-0M/?igsh=MTJ3cGkwMDc3NWpkYg==

ونشرت الفنانة سيمون على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو ترويجي للحفل لتشارك به جمهورها.

وجاء الفيديو بدعوة الفنانة سيمون جمهورها لحفلها، من أمام النيل، للغناء والتمثيل خلال الحفل، والمقرر إقامته بساقية الصاوي، بمناسبة الاحتفالات بعيد الحب.

وعلقت الفنانة سيمون على الفيديو "في انتظاركم حفل ساقية الصاوي بالزمالك، الخميس الجاي ١٣ فبراير، الساعة ٧ مساءاً، يلا نحتفل بالنجاح الجميل، تمثيل وغنا وعيد حب".

تقدم الفنانة سيمون خلال الحفل، عدد من أجمل الأغاني التي ينتظرها جمهورها، بين القديم والحديث، وسط تفاعلها مع الجمهور كعادتها في كل حفلاتها الغنائية.